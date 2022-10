Binance'ye saldırı: 100 milyon dolarlık kripto para çalındı

Dünyanın en büyük hacimli borsalarından olan Binance Smart Chain'e düzenlenen saldırıda, 100 milyon dolarlık kripto para çalındı. Olaydan sonra Binance'in yerel blockchain ağında işlemler geçici süre askıya alındı.

Üzerinden en fazla işlem yapılan ve milyonlarca müşterisi bulunan Binance dün gece yaşanan bir saldırı ile sardıldı.

Kripto para borsasının yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bilgisi öğrenildi.

Kullanıcıların kısa süreliği paniğinin ardından Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'dan açıklama yaptı.

Zhao, BSC Token Hub'a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini anlattı. Zhao konunun kapandığını ve yatırımcıların paralarının güvende olduğunu ifade etti.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.