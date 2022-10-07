Binance'ye saldırı: 100 milyon dolarlık kripto para çalındı

07 Ekim 2022 Cuma, 12:05

Dünyanın en büyük hacimli borsalarından olan Binance Smart Chain'e düzenlenen saldırıda, 100 milyon dolarlık kripto para çalındı. Olaydan sonra Binance'in yerel blockchain ağında işlemler geçici süre askıya alındı.

Üzerinden en fazla işlem yapılan ve milyonlarca müşterisi bulunan Binance dün gece yaşanan bir saldırı ile sardıldı.

Kripto para borsasının yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bilgisi öğrenildi.

Kullanıcıların kısa süreliği paniğinin ardından Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'dan açıklama yaptı.

Zhao, BSC Token Hub'a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini anlattı. Zhao konunun kapandığını ve yatırımcıların paralarının güvende olduğunu ifade etti.