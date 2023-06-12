Ekonomist Tunç Şatıroğlu 'faiz yüzde 25'e çıkarılacak' iddiasını değerlendirdi: Kalıcı etki olmasını beklemem
Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantısında faizi yüzde 25'lere çıkaracağı iddiasının ardından Ekonomist Tunç Şatıroğlu, değerlendirmelerde bulundu. MB'nin enflasyon beklenti anketine işaret eden Şatıroğlu, "40 altında bir politika faizinin kalıcı bir etkisi olmasını beklemem" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takviminde yer alan bilgilere göre bu ay faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü açıklanacak. Toplantı öncesi yurtdışı ve yurtiçinden görüşmer gelmeye başladı.
Ortaya atılan son iddiada ise politika faizinin yüzde 25'lere çıkarılacağı belirtildi. Ekonomist Tunç Şatıroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Politika faizi yüzde 25 olursa ne olur?" sorusuna yanıt verdi.
Şatıroğlu şunları söyledi:
"Üzerinde çok tartışma olan TÜİK enflasyonu dikkate alınarak oluşturulan TCMB piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra enflasyon beklentisi yüzde 29,84. Yani negatif reel faiz verilmeye devam edilir. Anket sonucuna göre bile en az 30 olması gerekiyor. Ayrıca geçmişte anket sonuçlarının da gerçekleşenlere göre çok saptığı görülmüştür. 40 altında bir politika faizinin kalıcı bir etkisi olmasını beklemem. Geçici olarak bir etkisi olabilir. Soğuk kanlı olup bekleyip görmek lazım. Bakalım ne kadar yapabiliyorlar, ne kadar ciddiler."
Politika faizi yüzde 25 olursa ne olur?— Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) June 12, 2023
Üzerinde çok tartışma olan TÜİK enflasyonu dikkate alınarak oluşturulan TCMB piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra enflasyon beklentisi yüzde 29,84
Yani negatif reel faiz verilmeye devam edilir.
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