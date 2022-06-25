Ekonomist Uğur Civelek dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebini açıkladı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 15:05

Nisan ortasından bu yana değer kaybı hızlanan TL, son 10 gündür 17.30 seviyesi etrafında dar bantta seyrediyordu. Dün akşam saatlerinde BDDK'nin yaptığı düzenlemenin ardından dolarda sert düşüşler yaşandı ve dolar uzun bir sürenin ardından 17 TL'nin alına düştü.

DOLAR 16.47'YE KADAR GERİLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olan şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Karar sonrası uzun süre dar bantta hareket eden dolar/TL 16.47'ye kadar geriledi.

"BU HAFTA TEKRAR 17 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKAR"

Gazete Durum'dan Deniz Dalgıç'a konuşan Ekonomist Uğur Civelek, dolardaki düşüşün BDDK kararına bağlanmaya çalışıldığını ancak düşüşün gerçek nedeninin kamu bankalarından yapılan döviz satışı olduğunu belirtti.

Civelek, BDDK'nin "TL kredi kullanımı için döviz varlığı sınırı" kararını, "Bu hesap tutmaz. Dün piyasalar kapandıktan sonra kamu bankaları üzerinden yoğun döviz satışı yaptılar. Sanki bu kararın etkisiymiş gibi şov yapmaya çalışıyorlar. Göle yoğurt çaldılar. Tutmaz" sözleriyle değerlendirdi. Civelek, gelecek hafta dolar kurunun yeniden 17 TL'nin üzerine çıkacağını söyledi.