Mahfi Eğilmez, dün akşam dolarda yaşanan düşüşün nedenini açıkladı
Dolar/TL kuru uzun zamandır süren yükselişini sürdürürken BDDK'nin, TL ticari kredi kullanımına getirdiği yeni koşullardan sonra yüzde 4'e varan düşüşle 17'nin altını test etti. Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, BDDK'nin kararını ve dolardaki sert düşüşü değerlendirdi.
Dolar/TL'de dün akşam saatlerinde keskin bir düşüş yaşandı. Nisan ortasından bu yana değer kaybı hızlanan TL, son 10 gündür 17.30 seviyesi etrafında dar bantta seyrediyordu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olan şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Karar sonrası uzun süre dar bantta hareket eden dolar/TL 16.47'ye kadar geriledi.
"REZERVDEN SATIŞLA SAĞANAN DÜŞÜŞ"
Dolardaki beklenmeyen düşüş gündemde önemli bir yer edinirken iş insanı Şemsettin Bozkurt Twitter'dan Eğilmez'i etiketleyerek "Dövizdeki bu sert düşüşü neye yormalıyız sevgili hocam? Dolar: 16,56 TL Euro: 17,52 TL" sorusunu sordu.
Eğilmez, Bozkurt'un sorusunu "BDDK'nin kararı: 15 milyon TL'nin üzerinde döviz mevduatı olana kredi yok. Ama piyasa kapandığı için bu tamamen rezervden satışla sağlanan düşüş gibi görünüyor" diyerek yanıtladı.
BDDK'nin kararı: 15 milyon TL'nin üzerinde döviz mevduatı olana kredi yok. Ama piyasa kapandığı için bu tamamen rezervden satışla sağlanan düşüş gibi görünüyor.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 24, 2022
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