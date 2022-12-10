Ekonomist Yalçın Karatepe'den asgari ücret tahmini

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:59

Asgari ücret zammının ne olacağı merakla bekleniyor. Geçen sene, 2022 yılı asgari ücret rakamı 15 Aralık’ta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

20 yıllık AKP döneminde asgari ücret sene başında ve bir kere olarak belirlenirken, 2022 yılında ilk defa ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon nedeniyle ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki defa belirlendi. 2021’de net 2 bin 825 lira olan asgari ücret 2022’nin ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartıldı.

Temmuz ayında ise yüzde 30 artış yapılarak net ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi.

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI

Asgari ücret 2022 yılında vergi dışı bırakıldı. Bu sayede de kamu çalışanıyla, işçisiyle çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergiden muaf tutuldu. Bugün asgari ücretin brütü 6 bin 471 lira ve işverene maliyeti ile birlikte bu tutar 7 bin 603 lira ediyor.

YÜZDE 50 ZAM MI GELECEK?

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü yapıldı. Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalara ve toplantılara çevrildi.

Yeni asgari ücretle ilgili birçok tahminde bulunuldu. Ekonomist Yalçın Karatape BirGün gazetesindeki köşesinde "Asgari ücret ne kadar olacak?" başlıklı yazısında tahminini paylaştı.

Karatepe'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Her ne kadar ilgili yönetmelik hazırlanırken yapılan tanım en alt düzeyden insan ihtiyaçlarının karşılanmasını esas almış olsa da bugün geldiğimiz yer itibariyle 'karın doyurma' düzeyine ulaşma bile bir kazanım olarak görülmektedir. Bu durum yoksulluğun ne kadar derin ve kabul görmüş olduğunun bir göstergesidir. Oysa olması gereken 'insanca yaşayacak' bir ücret geliri seviyesidir. Mücadele buna yönelik olmalıdır.

Asgari ücrete ilişkin bir açıklama da Türkiye ihracatçılar Meclisi(TİM) Başkanından geldi: eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz.

Demek ki neymiş? Türkiye’nin ihracat yapabilmesi ancak ve ancak işçilerin yoksullaştırılması ile mümkün olabiliyormuş. Bunu söyleyen TİM Başkanına hatırlatmak gerekir ki bugün dünyanın en büyük ihracatçılarından birisi olan Almanya’da asgari ücret bin 800 avronun üzerinde. Diğer bir ifade ile ihracat yapabilmek için çalışanları açlığa mahkûm etmek gerekmiyor.

PEKİ, NE KADAR OLACAK?

Ay sonu geldiğinde kameralar karşısına geçip 8.200 lira civarında bir asgari ücret açıklanacak ve bunun ne kadar büyük bir başarı olduğu anlatılacak diye tahmin ediyorum. Oysa biz biliyoruz ki bu tutarda açıklanacak bir asgari ücret şubat ayında çalışanın eline geçtiğinde, bir ailenin açlık sınırının altında ücret almaya devam ettiği gerçeğinin değişmediğini gösterecektir."