Ekonomistler ECBden bir faiz artışı daha bekliyor

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:00

Euro bölgesinde enflasyon hedef seviyelerin üzerindeki seyrini devam ettirirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün sıkılaştırma sürecinde yeni bir faiz artışı kararına imza attı.

Çoğu ekonomist, son toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, ECB’nin bir kez daha faiz artışına gideceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citi Bank de dahil olmak üzere birçok kuruluş ECB’nin son bir hamle ile eylül ayında faizi yüzde 4’e çıkarmasını bekliyor.

Öte yandan, ING ve J. Safra Sarasin gibi bankalar ise, ECB’nin bir kez daha faiz artışına gideceğini fakat bu kararın bir sonraki toplantıda değil, yıl içerisinde gelebileceğini tahmin ediyor.

Bir grup kuruluş ise, ECB’nin faiz artışındaki süreci çoktan sona erdirdiğini düşünüyor.

AMB FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

AMB, 27 Temmuz günü gerçekleştirdiği toplantıda, sıkılaştırma sürecine yeni faiz artışı kararıyla devam etti.

25 baz puanlık artış geçen yılın temmuz ayından bu yana verilen 9. artış kararı oldu. Bu artışla mevduat faizi yüzde 3,75; politika faizi yüzde 4,25 ve gecelik borç verme faizi yüzde 4,50 seviyesine yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizlerin 25 baz puan artırılması yönündeydi.

Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde, eylül ve sonrası için alınacak kararlara ilişkin olarak açık fikirli olduklarını ifade etti.