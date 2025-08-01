Ekonomistler, işverenlerin yeni kısa çalışma ödeneği taleplerini yorumladı: Kriz derinleşiyor

Sektörel sorunlar artarken iş dünyasının temsilcileri, küresel COVID-19 salgını döneminde yoğun şekilde kullanılan “kısa çalışma ödeneği”nin (KÇÖ) bir kez daha uygulamaya girmesini istedi.

İSO Dış Giyim Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’dan sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da KÇÖ’nün geniş ölçüde devreye alınması çağrısı yaptı. 2020 ve 2021’den yoğun şekilde kullanılan KÇÖ ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) iki yılda 37 milyar liralık ödeme yapılmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA HABERCİSİ

Yeni talebi değerlendiren ekonomistlerden Prof. Dr. Sinan Alçın, “Pandemide birçok işletme tam zamanlı faaliyet sürdürdüğü halde çalışanları yarı ücrete mahkûm bırakmıştı. Bu durgunlukta da faturanın çalışanlara kesilmesi yönünde bir talep kabul edilemez” derken İnan Mutlu, şunları vurguladı: “İktidarın ‘Biraz daha sabır, işler iyiye gidiyor’ söylemini, iş dünyası bu taleple boşa düşürüyor. Krizden çıkış yolu, zaten pula dönmüş ücretleri daha da düşürmekte görülüyor. Halen İSF’de 467 milyar liralık kaynak var. İktidar da enflasyonun sorumlusu olarak ücretleri gördüğünden, ‘iyiye gidiş’ söylemiyle ters düşse de hayata geçirebilecekleri bir öneri. İşçileri işsizlik ile KÇÖ arasında tercih yapmak zorunda bırakabilirler.”

Ekonomist Arda Tunca ise şu yorumu yaptı: “Akıldışı politikaların, liyakatsizliğin anlatımı. Çıkmazda debelenen iş dünyası, bu düzenin ortağıydı. Sustular, hatta alkışladılar. Kârları patlarken sesleri çıkmıyordu. Şimdi kriz derinleşince devleti göreve çağırıyorlar. Talep, bir işten çıkarma dalgasının habercisi. Kriz olarak nitelenen koşullar artık süreklilik arz eden sosyal ve psikolojik bunalıma dönüştü.”