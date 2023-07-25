Ekonomistler, Merkez Bankası'nın aldığı yeni kararları değerlendirdi: 'Ticari kredi ile dönen herkese geçmiş olsun'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 15:15

Güncelleme: 25.07.2023 - 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen haftaki 250 baz puanlık faiz artışının ardından bugün TCMB parasal sıkılaşma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları açıkladı.

Karar kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi.

Ayrıca yüzde yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. TCMB açıklamasına göre, ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Finansçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara yorumda bulundu.

Demirtaş doğru bir karar diyerek, "Ticari Kredi Faizlerinde MUAZZAM artışa hazır olun…

10 puanlık artış hemen yansıyacak. Ticari kredi ile dönen herkese GEÇMİŞ olsun.

Ama EKSİK bir karar: Merkez Bankası faizini düşük tutarak bu iş EKSİK kalır. Ayrıca Yatırım ve İhracat kredilerinde ÇIT yok o da eksik" dedi.

DOĞRU bir karar:



Ticari Kredi Faizlerinde MUAZZAM artışa hazır olun…



10 puanlık artış hemen yansıyacak. Ticari kredi ile dönen herkese GEÇMİŞ olsun.



Ama EKSİK bir karar:



Merkez Bankası faizini düşük tutarak bu iş EKSİK kalır. Ayrıca Yatırım ve İhracat kredilerinde ÇIT yok o… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 25, 2023

"TCMB'nin aldığı son kararlar kredi faizlerinde ciddi artış getirecek" diyen Kara da şunları kaydetti:

Düzenleme ile kredi faizlerine tahvil tutma yükümlülüğü üzerinden uygulanan kısıt gevşetilmiş. Bankalar artık ticari kredilere 1 yıllık vadede yüzde 38,1'e kadar faiz uyguladığında tahvil tutma cezası almayacak (yatırım ve ihracat kredileri hariç). Önceki limit yüzde 29,7 idi. Yani bu hamle pratikte birçok segmentte yıllıklandırılmış kredi faizlerinde 9,6 puan artışa izin veriyor. Ayrıca kredi kartı nakit çekiminde de benzer oranlarda artışı ima eden düzenlemeler yapılmış.

Mevduat faizlerinin mevcut düzeylerde kaldığı varsayımı altında, bankalar artık (yatırım ve ihracat hariç) ticari kredileri kârlı bularak kredi verme konusunda daha hevesli olabilir.

Bu nedenle alınan kararlar kısa vadede kredileri sıkılaştırıcı değil genişletici etki yapabilir.

Muhtemelen bu sebeple kredilerin aylık hız sınırı da indirilmiş, fakat ihtiyaç kredilerinde hız limitinin düşürülmemesini tam anlamdırmak zor.

Özetle, duyurunun başlığı "miktarsal sıkılaştırma" ifadesini içerse de, bu kararlar kredi miktarından çok fiyatı (faiz) üzerinden bir sıkılaşmayı ima ediyor.