Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.

PPK, beklentiler doğrutulsunda politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

Peki ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendirdi?

İşte ekonomistlerin yorumları:

Merkez Bankası enflasyona dair riskleri vurgulayarak gerekirse daha da sıkılaşırım diyor. İsabetli bir iletişim.

Bunu söyleyerek son günlerde %47'de gerçekleşen gecelik piyasa faizini, resmi faizi olan %50'nin altına düşürmeme sinyali de veriyor.

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