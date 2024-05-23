Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Ekonomistler ise faiz kararını değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.
PPK, beklentiler doğrutulsunda politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.
Peki ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendirdi?
İşte ekonomistlerin yorumları:
Merkez Bankası enflasyona dair riskleri vurgulayarak gerekirse daha da sıkılaşırım diyor. İsabetli bir iletişim.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 23, 2024
Bunu söyleyerek son günlerde %47'de gerçekleşen gecelik piyasa faizini, resmi faizi olan %50'nin altına düşürmeme sinyali de veriyor.
Likidite düzenlemeleri gelebilir. https://t.co/wtsmWE4zyJ
Merkez Bankası bugünkü para politikası toplantısında politika faizi yüzde 50’de sabit bıraktı. Muhtemelen bir süre daha böyle kalacak. #faizkararı #tcmb #faiz— Murat Sagman (@muratsagman) May 23, 2024
Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. pic.twitter.com/8W63XW9X3h— Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) May 23, 2024
"Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir."— İris Cibre ?? (@iriscibre) May 23, 2024
Likidite için yeni tedbir açıklanacak...
Hizmet enflasyonundaki katılığa vurgu yapılarak pas geçilmesi, piyasaların yeterince… https://t.co/Mp3DDcfaLd
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