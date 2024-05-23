Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Ekonomistler ise faiz kararını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:18
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.

PPK, beklentiler doğrutulsunda politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

Peki ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendirdi? 

İşte ekonomistlerin yorumları:

 


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