Ekonomistler, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi: 'Erken seçim habercisi olabilir'

19 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Merkez Bankası’nın (MB) kararını değerlendiren ekonomistler, bilimsel temellerden ve MB’nin varoluş amaçlarından uzak bu kararların seçime yönelik propaganda malzemesi olduğunu savundu. MB’nin karar metninde vurgu yaptığı büyüme yavaşlamasının seçim öncesi bol kredili bir döneme girilme mesajı taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Şenol Babuşçu, “Ya bilinçsizce hareket edildi ve gelen talimatla faiz indirildi ki bu büyük ihtimal. Ya da üzerinde düşünülüp verilen bir karardı ki bu da ‘Enflasyonu önemsemiyorum, büyümeye önem veriyorum’ demektir. Bu büyüme vurgusu da bir erken seçim habercisi olabilir” dedi. Enflasyon son dokuz aydır her ay yeni rekorlar kırdığını hatırlatan Babuşçu, “Yüksek enflasyonu büyümeyle telafi edeceklerini sanıyorlar. Kurdaki artışa karşı da artık alışkanlık haline getirip her ay yenisini çıkardıkları palyatif çözümlerden birisi daha gelebilir” diye konuştu.

Artık MB’nin karar metninin okunmaya değer bir yanı kalmadığını söyleyen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise “Halkın yoksullaşmasını ve enflasyonu umursamadıklarını her fırsatta söylüyorlar zaten. Bugün de buna uygun bir karar aldılar. Bu karar ile enflasyonla mücadele gittikçe zorlaşacak ve enflasyon daha da katılaşacak. Düşük faiz ve kredi ile seçim öncesi yurttaşa para dağıtıp ev, araba aldırtmaya çalışacaklar ama hem bu ürünlerin fiyatı artacak hem de bankalar bu düşük faize uyamayacak piyasada karşılığı yok bu faiz oranının” dedi.

"300 OLMALIYDI!"

Karara birçok uzman sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Delilik: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir” paylaşımını yaptı. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, “Her ay bundan da kötüsü olamaz diyorum, ama her ay bir şekilde daha da kötüsünü başarıyorlar” derken Prof. Dr. Mahfi Eğilmez ise, “Merkez Bankamızı kutluyorum. Dosta düşmana para politikasının nasıl yönetileceğini gösteriyor. Yalnız 100 puan az oldu, 300 olmalıydı!” paylaşımını yaptı.