Yabancılar Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimini değerlendirdi: 'Türk Lirası üzerinde ağır bir baskı yaratacaktır'

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirim kararı küresel piyasalarda da yankı buldu. Bloomberg'e konuşan yabancı kurumların analistleri sürpriz faiz indirim kararını, Merkez Bankası’nın son dönemde rezervlerde yaşanan artıştan cesaret bulmuş olabileceği şeklinde yorumlarken, Türk Lirası üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde artacağı beklentisini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 puanlık faiz indirimi yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da dikkatleri çekti.

Bloomberg'e konuşan yabancı kurumlar faiz indirim kararını TCMB'nin son dönemde rezervlerde yaşanan artıştan cesaret bulmuş olabileceği şeklinde yorumlarken, Türk Lirası üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde artacağı beklentisini paylaştı.

Yabancı analistlerin karara ilişkin değerlendirmeleri şöyle oldu:

DÖVİZ PİYASASI BU KARARI OLUMLU ALGILAMAYACAK

TCMB, makroihtiyati tedbirler ve dışsal faktörlerin enflasyon baskılarını düşürmesine izin verirken bugünkü kararıyla yurtiçi ekonomiyi destekleme ihtiyacını vurguluyor.

Öte yandan yüzde 80’e yakın enflasyon düşünüldüğünde enflasyonu agresif bir şekilde aşağı çekmek için tüm politika mekanizmalarına ihtiyaç duyuluyor.

Politika faizini büyümeyi desteklemek için gevşetmek TCMB’nin ana hedefinin enflasyonun normal seviyelere indirilmesi olmadığını gösteriyor.

Döviz piyasası bu gelişmeyi olumlu olarak algılamayacak ve TCMB’nin diğer enflasyonla mücadele önlemlerini test edecektir”

TÜRK LİRASI ÜZERİNDE AĞIR BASKI YARATACAK

Merkez Bankası açık bir şekilde ekonomik aktivite konusunda endişeli ancak enflasyon faiz indirmek için fazla yüksek.

Bugünkü sürpriz karar piyasa katılımcıları tarafından muhtemelen yeni ve büyük bir politika hatası olarak değerlendirilecek ve ilk piyasa reaksiyonunun da işaretini verdiği üzere, Türk Lirası üzerinde ağır bir baskı yaratacaktır.

TÜRK LİRASI ÖNÜNDE ENGEBELİ YOLLAR GÖRÜNÜYOR

Geçtiğimiz bir aylık süreçte rezervlerinde yaşanan yükseliş, Merkez Bankası’nı faiz indirme konusunda cesaretlendirmişe benziyor.

Bu yılın başlarına göre daha iyimser olan küresel ortam ve Rusya’dan gerçekleşen sermaye girişleri göz önüne alındığında, faiz indiriminin Türk Lirası için ani bir güven krizi yaratması beklenmiyor. Ama enflasyonun Ekim veya Kasım'da yeniden ivme kazanmasıyla Türk Lirası önünde engebeli yollar görünüyor.

PİYASA SEÇİMLERE KADAR SÜRPRİZLERE AÇIK OLACAKTIR

Dünyanın geri kalanı yükseltirken ve enflasyon on yılların en yüksek seviyesindeyken faiz indirmek ‘çılgınlık’. Öyle gözüküyor ki rezervlerde yaşanan artış TCMB’ye cesaret vermiş. Ama Türk Lirasını ‘istikrarlımsı’ tutabilmek için piyasalara doğrudan ya da kamu kuruluşları üzerinden müdahale etmeye devam etmek zorunda kalacaklar. Piyasa katılımcılarının büyük bölümü gelecek yılki seçime kadar sürpriz kararlara açık olacaktır.

DOLAR/TL 'DE 22 BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ

Kesinlikle şaşırtıcı bir karar.

Ekonominin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EEMA) bölgesinde ekonomik görünümün bozulmaya başladığı açık ve çok zor bir kış göreceğiz, sadece Türkiye’de değil tüm bölgede.

Ama bu adım, bölgedeki diğer merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak için ya faiz artırdığı ya da en azından beklemede kaldığı bir dönemde, muhtemelen Türk Lirası’ndaki zayıflığın daha da derinleşmesine yol açacak.

Dolar/TL’nin yıl sonunda 22 seviyesinde olması, enflasyonun da Ekim ayında yüzde 87 civarında tepe yapması beklentimizi koruyoruz.