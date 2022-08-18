Ekonomistlerden Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkiler: 'Halkı göz göre göre sefalete sürüklüyorlar'

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin faizi sabit tutacağı yönündeydi.

Merkez Bankası'nın bu kararının ardından ekonomistlerden tepki gecikmedi. Pek çok ekonomist Merkez Bankası'nı sert sözlerle eleştirdi.

Ekonomist İris Cibre, "Bunu test için mi yapıyorlar, bilinçli mi yapıyorlar bilmiyorum fakat halkı göz göre göre sefalete sürüklüyorlar. Göz göre göre!!!" ifadelerine yer verdi.

Bunu test için mi yapıyorlar, bilinçli mi yapıyorlar bilmiyorum fakat halkı göz göre göre sefalete sürüklüyorlar



Göz göre göre!!! — İris Cibre (@iriscibre) August 18, 2022

Ekonomist Evren Devrim Zelyut da Merkez'in kararına tepki gösteren isimlerden biri oldu. Zelyut paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AKP'nin ekonomi politikası yok sadece Erdoğan'ın kendine göre inandığı yanlış bir denklem var,

Faiz düşerse yatırım artar cümlesi, enflasyon yükselirken, üretimde dış bağ sürerken Türkiye'yi sadece ve sadece felakete götürecektir..."

AKP'nin ekonomi politikası yok sadece Erdoğan'ın kendine göre inandığı yanlış bir denklem var,



Faiz düşerse yatırım artar cümlesi, enflasyon yükselirken, üretimde dış bağ sürerken Türkiye'yi sadece ve sadece felakete götürecektir... — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) August 18, 2022

Merkez Bankası Eski Başkanı, iktisatçı Durmuş Yılmaz da kara tepki gösterdi. Kararın derin yoksulluğu artıracağına işaret eden Yılmaz şu paylaşımı yaptı:

"MB var olan derin yoksulluğu daha da derinleştirmek için teammüden bir adım attı buğün."

MB var olan derin yoksulluğu daha da derinleştirmek için teammüden bir adım attı buğün. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) August 18, 2022

Atilla Yeşilada da kararın ardından sosyal medyadan tepki gösteren isimlerden biri oldu. Yeşilada "Gayret TCMB, senin sayende Suudi parası da artık RTE'yi kurtarmaz" ifadelerine yer verdi.

Gayret TCMB, senin sayende Suudi parası da artık RTE'yi kurtarmazhttps://t.co/ElfauXsHhE — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) August 18, 2022

Mahfi Eğilmez de Merkez Bankası'nın bu kararını eleştirdi. Eğilmez paylaşımında "Merkez Bankamızı kutluyorum. Dosta düşmana para politikasının nasıl yönetileceğini gösteriyor. Yalnız 100 puan az oldu, 300 olmalıydı!" dedi.

Merkez Bankamızı kutluyorum. Dosta düşmana para politikasının nasıl yönetileceğini gösteriyor. Yalnız 100 puan az oldu, 300 olmalıydı! — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 18, 2022

Finans Uzmanı Özgür Demirtaş da Merkez'in kararına tepki gösterdi. Demirtaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Delilik:

Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir"