Ünlü iktisatçıdan mevduat faizi uyarısı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi artışlarına paralel olarak mevduat faizlerini de zirvelere tırmanıyor. İktisatçı Mustafa Sönmez" 3.5 milyon TL'si olan TL mevduatta kalırsa zarar eder konut, altın, döviz daha dayanıklı" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:18
Ünlü iktisatçıdan mevduat faizi uyarısı!
Abone Ol google-news

Bankalar arasındaki rekabet büyüyor. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Aralık ile biten haftada 19.6 milyar lira artarak 14 trilyon 585 milyar liraya yükselirken mevduat faizi de yüzde 49.3 seviyesine çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İktisatçı Mustafa Sönmez, "Ortada müthiş bir şey yok. Mevduat faizi yüzde 55 de olsa, tüfe yüzde 62 ve 2024 ortası yüzde 70 i bulacak. 

3.5 milyon TL'si olan TLmevduatta kalırsa zarar eder konut, altın, döviz daha dayanıklı" dedi.

 



TCMB faiz döviz mevduatı Kredi mevduat kur korumalı mevduat

İlgili Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 50'ye yaklaştı

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 50'ye yaklaştı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

En Çok Okunan Haberler