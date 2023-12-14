Ünlü iktisatçıdan mevduat faizi uyarısı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:18

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:18

Bankalar arasındaki rekabet büyüyor. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Aralık ile biten haftada 19.6 milyar lira artarak 14 trilyon 585 milyar liraya yükselirken mevduat faizi de yüzde 49.3 seviyesine çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İktisatçı Mustafa Sönmez, "Ortada müthiş bir şey yok. Mevduat faizi yüzde 55 de olsa, tüfe yüzde 62 ve 2024 ortası yüzde 70 i bulacak.

3.5 milyon TL'si olan TLmevduatta kalırsa zarar eder konut, altın, döviz daha dayanıklı" dedi.

Ortada müthiş bir şey yok. Mevduat faizi %55 de olsa, tüfe %62 ve 2024 ortası %70 i bulacak.

3.5 milyon tl si olan TLmevduatta kalırsa zarar eder, konut, altın, döviz daha dayanıklı. https://t.co/STXNiKi4MQ — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 14, 2023



