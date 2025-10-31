Ekonomistler tahminleri açıklandı: Ekim ayı enflasyonu beklentileri belli oldu!

AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 28 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Katılımcıların tahminleri yüzde 2 ile yüzde 3 arasında değişti.

SINIRLI DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Beklentilerin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekim ayında yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini ise ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 olarak hesaplandı. Yıl sonu beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında toplandı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yüzde 3,23 artış göstermişti.