Ekonomistler TCMB'nin enflasyon tahminini gerçekçi buldu mu?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:51

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:11

TCMB'nin yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın son enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti.

Sunumda açıklanan verilere göre, Merkez Bankası, yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahminini OVP'deki hedef olan yüzde 65'e yükseltti. 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarılırken, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 15'ten yüzde 14'e çekildi.

Ekonomistler, TCMB'nin açıkladığı tahminlere ilişkin şu yorumları yaptı:

"NE YAZIK Kİ YÜZDE 36 DA İNANDIRICI DEĞİL"

Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu:"TCMB 2024 enflasyon tahminini yüzde 36’ya çekti. Eğer yüzde 33’te tutsa hiç inandırıcı olmayan bir oranda inat etmiş olacaktı.

yüzde 46 gibi piyasa tahminine uygun bir oran tahminiyle ise uygulanan politikaların sonuç vermediğini kabul edecekti. Ne yazık ki yüzde 36 da inandırıcı değil!"

TCMB 2024 enflasyon tahminini %36’ya çekti.

Eğer %33’te tutsa hiç inandırıcı olmayan bir oranda inat etmiş olacaktı.

%46 gibi piyasa tahminine uygun bir oran tahminiyle ise uygulanan politikaların sonuç vermediğini kabul edecekti.

Ne yazık ki %36 da inandırıcı değil! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) November 2, 2023

"AÇIKLARSANIZ HERKES İKNA OLUR"

Ekonomist Uğur Gürses: "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, rezervlerdeki artış devam ederken, KKM bakiyesindeki düşüşün TL Mevduata geçiş stratejisinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini söylüyor.

KKM bakiyesini ölçülebilir biçimde dolar olarak açıklarsanız herkes ikna olur..."

Merkez Bankası Başkanı @hafizegayeerkan, rezervlerdeki artış devam ederken, KKM bakiyesindeki düşüşün TL Mevduata geçiş stratejisinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini söylüyor.

KKM bakiyesini ölçülebilir biçimde dolar olarak açıklarsanız herkes ikna olur... — Uğur Gürses ?? (@ugurses) November 2, 2023

"DİLERİM BU RAKAM DAHA FAZLA REVİZE EDİLMEZ "

Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp: "Enflasyon Raporunda 2024 tahmini yüzde 33'den yüzde 36'ya çıkarıldı. Dilerim bu rakam daha fazla revize edilmez ve bu noktada merkez bankası verdiği sözü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapar."

Enflasyon Raporunda 2024 tahmini yüzde 33'den yüzde 36'ya çıkarıldı. Dilerim bu rakam daha fazla revize edilmez ve bu noktada merkez bankası verdiği sözü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapar. https://t.co/0phfmMkaQk — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) November 2, 2023

"ÜÇ AYLIK ENFLASYONUNUN ÇİFT HANELI OLACAĞINA İŞARET"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomist Oğuz Demir: "Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini yüzde 33'den 36'ya çıkardı. 2023 tahmini ise bir önceki raporda yüzde 58 idi, yüzde 65 olmuş. Üst sınırı yüzde 68 olarak bekliyor. Bu da Ekim, Kasım ve Aralık, üç aylık enflasyonunun çift haneli olacağına işaret ediyor."

Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini yüzde 33'den 36'ya çıkardı.



2023 tahmini ise bir önceki raporda yüzde 58 idi, yüzde 65 olmuş. Üst sınırı yüzde 68 olarak bekliyor. Bu da Ekim, Kasım ve Aralık, üç aylık enflasyonunun çift haneli olacağına işaret ediyor. — Oğuz Demir (@droguzdemir) November 2, 2023

"ENFLASYONUN KALICI DÜŞÜRÜLEMEYECEĞINI KESIN BIÇIMDE BEYAN EDIYORUM"

Ekonomist Dr. Murat Kubilay: "Seçim sonrası atanan ekonomi yönetimine karşı insafsız olmamak ama başaramadıkları ve başaramayacakları konuları açıkça ifade etmek gerekiyor. Önceki yöneticilerle yöntemlerde çok ayrı ama olayları değerlendirme biçimleri birbirine yakın. Sonuçlarsa bu ikisinin arasında olacak.

'SÜREKLİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME GÖRECEĞİZ'

Bugün enflasyon raporu yayınlandı. Bizim aylar öncesinde vurguladığımız biçimde enflasyon beklentilerine güncelleme geldi. Bu öngörümün arkasında siyasi tercihlerim yoktu, mevcut ekonomi politikaları ile enflasyonla mücadelenin kazanılamayacağına dair kesin kanaatim vardı. Öyle de oldu; Merkez Bankası sadece 3 ayda enflasyon tahminini 2023 sonu için yüzde 7 artırarak yüzde 65’e çıkardı ve 2024 yılı içinse yüzde 3 artırımla yüzde 36’ya güncelledi. Maalesef önümüzdeki toplantılarda sürekli yukarı yönlü güncelleme göreceğiz.

Bunun arkasında yerel seçimlere kadar ekonominin suni biçimde canlı tutulma çabası yok. Ben seçimlerin arkasından da enflasyonun kalıcı düşürülemeyeceğini kesin biçimde beyan ediyorum. Üstelik küresel ve bölgesel büyüme beklentilerinde aşağı yönlü beklentiler yaygınlaşmasına rağmen ve diğer ülkelerde enflasyondaki düşüş sürmesine rağmen. Gazze’deki feci olayların büyümesi ihtimalini ise hesaba katmadığımı ekleyeyim..."