Ekonomistlerden enflasyonda yıl sonu tahminleri: Zamlar kapıda

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:28

Dilay Hatip

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanırken, bu grubu yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası takip etti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından cumhuriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Enver Erkan, "Her ne kadar beklentinin altında bir enflasyon oranı gerçekleşmiş olsa da yıllık orana bakıldığında yüksek bir oranla karşı karşıyayız. Özellikle ÜFE'nin aylık bazda yüzde 5 üzerinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda da yüzde 46'ya yakın oranı, gelecek aylarda yansıyabilecek maliyet unsurları ve tüketici enflasyonu açısından da yukarı risk teşkil ediyor. Enflasyon oranını yıl sonunda yüzde 20 civarlarında veya biraz altında olabilir'' dedi.

Enver Erkan

'DOĞALGAZ ZAMMI KAPIDA'

Erkan, ''Özellikle kasım ayından sonra doğalgaz zammı, sanayi üretim maliyetlerine ve çeşitli mal gruplarındaki zamma da etki edecek. Merkez Bankası enflasyonu, muhtemelen güncel uygulamadaki kıstas olarak ele almıyor. Bu nedenle yüksek enflasyona rağmen para politikasında güncel bir sıkılaşma öngörmüyoruz. Tasarruf tercihleri de lira faiz oranları söz konusu olduğundan, enflasyon oranının altında ve döviz yönünde olmayı sürdürebilecektir" yorumunda bulundu.

'YÜKSEK BİR DEĞER KAYBI'

Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na yıl içinde yüzde 20'lik bir kaybının söz konusu olduğunu belirten Erkan, bunun Türkiye benzeri ekonomik yapıdaki ülkelere göre çok yüksek bir değer kaybına işaret ettiğini söyledi.

Döviz kurunda yaşanan oynamalar ithalat konusunda zorlanmalara ve ithal kaynaklı fiyat artışlarına neden olduğuna değinen Erkan, "Küresel anlamda gıda fiyatlarının artması, bu artışın devam etmesine neden olabilir. Buğday gibi temel besin kaynaklarında küresel çapta son yılların en yüksek fiyatlarını izliyoruz" diye ekledi.

Kerim Rota

'ENFLASYON YÜZDE 30'LARA YAKLAŞABİLİR'

Ekonomist Kerim Rota ise, yeni enflasyon oranının ümit vermediğini belirtti. Merkez Bankası'nın negatif değer faiz uygulamasının, Türk Lirası'nın değer kaybetmesini tetiklediğini belirten Rota, son bir buçuk ayda dövizde yaşanan yüzde 17'lik artış, devletin akaryakıt ÖTV'sini sıfırlaması ile fiyat artışının yaşanması gibi sebeplerin alım gücüne olumsuz etki yarattığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarının etkileyici gücünün önemi göz önüne alındığında enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 20'nin üzerinde olacağını hatta 2022'de bu oranın yüzde 30'lara yakınlaşma ihtimali olduğunu belirtti.