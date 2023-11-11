Ekonomistlerden Erdoğan'ın açıklamasına tepki: Enflasyonun değil halkın beli kırıldı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

Çarşıda pazarda etiketlerin günlük değiştiği, hayat pahalılığının katlanarak arttığı bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Enflasyonun belini kırdık, etkisini de sileceğiz” açıklaması geldi. Merkez Bankası’nın 2024 ortasında yüzde 75’e çıkacağını tahmin ettiği enflasyonda gerçek bir gerileme olmadığını, beklenen düşüşün ise baz etkisinden kaynaklanabileceğini belirten ekonomistler ise “Enflasyonun belinin kırılması halkın sırtındaki yükün alınmasıyla olur, rakamlar veya söylemlerle değil” dedi.

“Faiz neden enflasyon sonuç” diyerek faizleri yüzde 19’dan yüzde 8.5’e indirten ve enflasyonun TÜİK’e göre 85’e, bağımsız kuruluşlara göre yüzde 180’lere fırlamasına neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos 2021’de yaptığı açıklamada, “Artık enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” demişti.

Seçimden sonra ise Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni ekonomi politikalarıyla faiz artırımlarına başlandı. Erdoğan, faizler yükselirken yine enflasyonun düşeceğini açıkladı yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ Mİ ARTIŞI MI?

Erdoğan’ın söylemlerini değerlendiren ekonomistler, Haziran 2024’e kadar enflasyonda bir düşüş olmayacağını o tarihten sonra aylık artış sürse de baz etkisiyle yıllık artışın düşmüş gibi görüneceğini söylüyor.

Prof. Dr. Cem Başlevent Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini paylaşarak baz etkisini görmeye bile 6-7 ay olduğunu söyledi ve “Çok erken söylenmiş bir söz. Daha doğalgaz indiriminin bitmesi gibi enflasyonu artıracak etkenler var. Kaldı ki 6-7 ay sonra ancak baz etkisiyle bir düşüş görebiliriz, aylık düşüş değil. Ayrıca enflasyonu düşürdük diyorsak bunu faiz indirimi ile mi yaptık, faiz artırımı ile mi? Buna da bir cevap vermek gerek” dedi.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise şunları söyledi:

“Enflasyonun belini kıracağız diye diye halkın beli büküldü. Halka yalan söylemeyin. Enflasyonun belini kırmak rakamlarla olmaz, yurttaşların üstündeki yükün azaltılmasıyla olur. Bunu yakın dönemde görmedik, maalesef uzun bir dönemde de göremeyeceğiz. Baz etkisine bağlı düşüşe sevinmek hep hüsranla sonuçlanır bunu 70’li yıllarda gördük. En azından o zaman alım gücü vardı, şimdi o da kalmadı.”