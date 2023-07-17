Zam furyası yolda: Enflasyon körüklenecek

AKP, seçim öncesi bol keseden harcadığı bütçenin acısını yine halktan çıkarıyor. Haziran başından bu yana kurlardaki yükselme ve KDV artışıyla yüzde 40 zamlanan akaryakıtta ÖTV de uçtu. Benzin 34 TL’ye, motorin 32.37 TL’ye çıktı. Ekonomistler, “Zam furyasına hazır olun” uyarısı yaptı. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “AKP hükümeti sınıfsal tercihleri sebebiyle memur zammı gibi seçim vaatlerinin faturasını dolaylı vergilerle yurttaştan çıkarıyor” dedi. Doç. Dr. Cem Çakmaklı ise yüzde 40 civarı olan yıllık enflasyonu son zamlar ile en az yüzde 60 olarak revize ettiklerini söyledi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00
Zam furyası yolda: Enflasyon körüklenecek
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AKP iktidarı seçim öncesi bol keseden harcadığı bütçenin acısını yine işçi ve emekçiden çıkarıyor. Birbiri ardına gelen vergi ve harç zamlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak haziran başından bu yana dolar kurundaki yükselme ve KDV artışıyla yüzde 40 zamlanan akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de arttı. Benzinde litrede 2.52 TL olan ÖTV 7.52 TL’ye, motorinde 2.05 TL olan ÖTV 7.05 TL’ye yükseltildi.

Bunun yanı sıra Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarıldı. Standart m3’te 0.0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0.0747 TL’ye yükseltildi.

ZAM FURYASI BAŞLIYOR

Doğalgazın faturadaki yansıması kış aylarında netleşecek ancak akaryakıttaki vergi artışlarının pompaya yansımasıyla birlikte önceki gün İstanbul’da 28 liraya satılan benzin 34 liraya, 26.37 liraya satılan motorin ise 32.37 liraya çıktı. Haziran başında benzin 21.26, motorin 19.42 liraydı. Son zamla birlikte 1.5 ayda benzine toplam yüzde 64, motorine ise yüzde 72 zam gelmiş oldu. 

Ekonomistler ve gıda sektörü temsilcileri akaryakıtın bütün temel tüketim ürünlerinin hammaddesi olduğunu hatırlatarak “Zam furyasına hazır olun. Ekonomik daralma yolda” dedi.

İktidarın birbiri ardına hayata geçirdiği zamları değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu yorumu yaptı:

”Akaryakıttaki ÖTV artışının yıllık enflasyona 5-6 puan etki edeceğini düşünüyorum. Yüzde 55-60 bekliyordum. Bu hamle ile 65’e çıkabilir. Ayrıca MTV, alkol ve tütünün yanı sıra akaryakıta da zam geldi. Bu zamların geleceği ek bütçede belliydi zaten. Bütün yıl 528 milyar TL ÖTV geliri beklenirken ek bütçe ile 318 milyar TL daha eklenmişti. AKP hükümeti sınıfsal tercihleri sebebiyle memur zammı gibi seçim vaatlerinin faturasını dolaylı vergilerle yurttaştan çıkarıyor.” 

(Hayri Kozanoğlu)

‘ANA ÖNCELİK BÜTÇE’

Doç. Dr. Cem Çakmaklı ise seçimden önce yüzde 40 civarı olan yıllık enflasyon tahminlerini önce seçim sonrası artan kur ve sonrasında son zamlar ile en az yüzde 60 olarak revize ettiklerini söyledi. Çakmaklı şunları söyledi:

”Hazine ve maliye bakanımız bir twit ile politikalarının üç temel ayağını anlatırken ilk sıraya kamu maliyesi ikinci sıraya enflasyonu koymuştu. Buradan anlaşılıyor ki kamu maliyesi çok sıkışmış bir seviyede ve acil müdahale gerektiriyor. Bu uğurda enflasyonla mücadele ikinci plana atılmış. Bu yüzden de fiyat artsa da talebin azalmayacağı tuvalet kâğıdı, doğalgaz, akaryakıt gibi ürünlerde vergi artışlarına gidiliyor zaten.”

Ekonominin en büyük girdisi olan doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlarla birlikte resesyon olasılıklarının da arttığını belirten Çakmaklı, kısa vadede bir durgunluk beklediklerinin altını çizdi.


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