Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.

AA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:28
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. 

EN DÜŞÜK YÜZDE 3 ARALIĞINDA YER ALDI

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.


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