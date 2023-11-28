Finans sektöründe enflasyon muhasebesinin maliyeti belli oldu

Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 28.11.2023 - 15:08

Son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında uygulanacak olan ve işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlayan enflasyon muhasebesinin finans sektörüne yönelik maliyeti 70 milyar TL'yi bulacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre yasa teklifinin etki analizi raporunda yer alan bazı öngörüler şöyle sıralandı:

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından elde edilen gelire istisna uygulamasının süresinin uzatılmasının 2024 yılında 20 milyar TL gider etkisi oluşturması bekleniyor.

Kamu ihale sözleşmeleri kapsamındaki yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin düzenleme ile 2024 yılında yapılacak imalatlar için ek fiyat farkı verilmesinin maliyetinin 82,9 milyar TL olması öngörülüyor.

Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan indirim kapsamında vergi maliyetinin 552 milyon TL olması bekleniyor.

Ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunan dar mükellef kurumlardan elede edilen kar paylarına ilişkin gelir vergisi istisnası nedeniyle gerçek kişiler açasından 2024 yılında 312 milyon TL gelir kaybı oluşabilecek.