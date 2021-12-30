Ekonomiye güven tepetaklak oldu

30 Aralık 2021 Perşembe, 10:43

Ekonomik güven endeksi kasım ayında 99,3 iken, aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü. Böylece, endeks mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Tüketici güven endeksi geçen aya göre aralıkta yüzde 3,1 azalarak 68,9, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 düşüşle 110,1, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 gerileyerek 118,8 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE GÜVEN GERİLEDİ

Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalışla 121,5'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,9 düşüşle 90'a geriledi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.