Ekonomiyi soğutma politikaları, hayatdışı sigorta pazarını da etkisine alıyor: Poliçede sınırlı artış!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Poliçe sayısı açısından da 2024’e hareketli başlayan hayatdışı branşı, ilk altı aylık verilere bakınca bu temposunu kaybetmiş görünüyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı poliçe istatistiklerine göre yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışı branşında kesilen poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 1.2 artışla 38 milyon 581 bin 581 adet oldu.

Oysa ilk çeyrekte (ocak, şubat, mart) 8.6 artışla 21.1 milyondan fazla poliçe kesilmişti. Yılın ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs. haziran) ise poliçe sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6.5 düşüşle 17.5 milyon adette oldu. İlk altı aylık sonuçlara hayatdışının alt branşları açısından bakınca, pazarın lokomotifi olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) yüzde 11 artışla 9 milyon 813 bin adet poliçeye ulaşıldı. İlk üç aylık artış da yüzde 12 olmuştu.

‘SAĞLIK’A DİKKAT

Oto pazarının diğer branşı olan kaskoda ise yüzde 9.8 artışla 3 milyon 657 bin adet oldu. Ancak ilk üç aylık artış yüzde 17 idi. En dikkat çekici hız kesme ise sağlıkta. Bu branşta yüzde 11.6 artışla 1 milyon 612 bin poliçe kesildi.

Ancak ilk üç aylık artış yüzde 81’di. Ayrıca yılın ilk çeyreği yüzde 14 artış olan seyahat sağlık poliçeleri, ilk altı ayda ise yüzde 3.7 düşüşle 1 milyon 577 binde kaldı. Öte yandan, ilk altı ayda nakliyat branşında da yüzde 1.5 düşüş yaşandı.