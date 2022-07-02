Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk Ekmek’ fiyatına dair açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla İstanbul’daki simit fiyatlarına dikkat çekti. İmamoğlu, Halk Ekmek fiyatının değişmeyeceğini de vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla simit fiyatının 5 Türk Lirası olduğuna dikkat çekerken İBB’nin artan maliyetlerine rağmen Halk Ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etti. İmamoğlu, Halk Ekmek fiyatının 2 Türk Lirası’ndan satılmaya devam edeceğini duyurdu.
İmamoğlu’nun o paylaşımı;
“İstanbul’da…
100 gr simit: 5 TL oldu
250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL
İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak.”
İstanbul’da…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 1, 2022
100 gr simit: 5 TL oldu
250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL
İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak.
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