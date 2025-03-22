Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisinde

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:11

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:11

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda atacağı yeni adımlara ilişkin belirsizlik ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin öne çıktığı haftayı karışık bir seyirle tamamlarken, gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

Dünya genelinde resesyon endişeleri gölgesinde enflasyonla mücadele sürerken, ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkileri geçen hafta piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, çarşamba günü politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Fed Başkanı Powell, tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğini belirtirken, Trump'ın sosyal medya hesabından faiz indirimi çağrısı yapması, gelecek dönemde Trump ile Fed yönetimi arasında bir uyuşmazlık yaşanabileceğine dair kaygıları artırdı.

Fed'in federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koyarken, Bankadan yapılan açıklamada işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada enflasyonun bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Ayrıca bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağı belirtilen açıklamada, Komitenin nisan ayından itibaren hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 25 milyar dolardan 5 milyar dolara düşüreceği ve menkul kıymet varlıklarının düşüş hızını yavaşlatacağı, kurum borcu ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdeki aylık itfa sınırını 35 milyar dolar olarak koruyacağı bildirildi.

HAZİRANDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 89 ile fiyatlanırken, Bankanın yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, gelecek hafta ülkede açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirterek, ABD ekonomisinin 4. çeyrekte yüzde 2,3 büyüme göstermesinin beklendiğini bildirdi.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan, cuma günü Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi ve Çin'e uygulayacakları gümrük vergileri konusunda görüşmeye açık olduğunu söylemesi pay piyasalarını destekledi.

Geçen hafta ABD ile Rusya arasında, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin gerçekleştirilen temaslar sınırlı da olsa bir iyimserlik oluşturdu.

Konuyla ilgili olarak Trump, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydederek, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullanması pay piyasalarına destek sağlayan gelişme olarak öne çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams da şu anda ekonomide ve politikada çok fazla belirsizlik olduğuna dikkati çekerek, birçok farklı ekonomik senaryonun mümkün olduğunu ifade etti.

Fed'in bir sonraki para politikası kararını almak için acele etmediğinin altını çizen Williams, görünümü tahmin etmenin daha zor hale geldiğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde belirgin bir kaygı olduğunu, tarifeler ve diğer mali politikalar çözülene kadar proje ve yatırım harcamaları için beklendiğini aktardı.

Ayrıca geçen hafta, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Belirsizlikte Yönlendirme" başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Kurum, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e düşürürken, 2026'da küresel ekonomik büyümenin yüzde 3 olacağını tahmin etti. Raporda, ABD'de bu yıl yüzde 2,2 düzeyindeki büyümenin 2026'da yüzde 1,6 seviyesine yavaşlayacağı öngörüldü.

ABD 10 YILLIK TAHVİLLERİ

Bu gelişmeler ışığında tahvil piyasalarında alıcılı bir seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puanlık azalışla haftayı yüzde 4,25'ten kapattı.

Geçen hafta 103,2'e gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi, haftayı yüzde 0,3 artışla 104,1'den tamamladı.

Altının ons fiyatı, haftayı yüzde 1,3 değer kazancıyla 3 bin 24 dolardan tamamlayarak, yükselişini 3. haftada da devam ettirdi.

Halihazırda devam eden Orta Doğu'daki yüksek tansiyon ve arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 2,1 artışla 71,7 dolardan tamamladı.

NEW YORK BORSASI

New York borsasında geçen hafta alış ağırlık bir seyir öne çıktı. Cuma günü ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, gelecek 4 yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı yapacağını duyururken, şirketin hisseleri hafif yükseldi.

Bir önceki çeyrekte satışlarının yüzde 9 azaldığını bildiren ve tarifeler ile tüketici güvenindeki düşüş dolayısıyla satışlarında mevcut çeyrekte çift haneli azalış öngören Nike'ın hisseleri, yüzde 5,5 değer kaybetti.

FedEx hisseleri de şirketin belirsizliği gerekçe göstererek, kar tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 6,5 geriledi.

Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 0,51, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI ALMANYA HARİÇ POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları geçen hafta Almanya dışında yükselirken, gözler yeni haftada Euro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile İngiltere'de büyüme verilerinde olacak.

Bölgede Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşında barış sağlanmasına ilişkin gelişmeler yakından takip edildi.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan Lagarde, ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini söyledi.

ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde kalmasını sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan Lagarde, "Özellikle artan belirsizlik ortamında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyeceğiz. Belirli bir faiz yolu için önceden taahhütte bulunmuyoruz" dedi.

Lagarde, ABD'nin ticaret politikalarında izlediği yol hakkında ise "ABD'nin ticaret politikasının gelecekteki yönüne ilişkin belirsizlik olağanüstü yüksek seviyelere çıktı." ifadelerini kullandı.

Ticari sürtüşmelerin küresel büyümeye ve refaha zarar verdiğini, maliyetleri artırdığını belirten Lagarde, bu durumun üretimi aksattığını ve tedarik zincirlerinde de sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Lagarde, ticari gerilimlerde misillemelerin de yaşandığına işaret ederek, bunun serbest ticaretin faydalarını daha da zayıflattığını anlattı.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,5'te sabit bıraktı.

Gelecek hafta açıklanacak veri gündeminde pazartesi Avro Bölgesi ve Almanya'da Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, salı Almanya'da IFO İş Ortamı Güven Endeksi, çarşamba İngiltere'de enflasyon, cuma İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek.

TÜRKİYE PİYASALARI

Yurtiçinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararı ve buna ilişkin haber akışı takip edildi.

Yapılan uygulamalar karşısında Türkiye'de halkın adalete ve eşitliğe olan güveni sarsıldı. Geçen hafta düşüş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 16,57 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararları öne çıktı.

TCMB KARARLARI

TCMB, perşembe günü gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

Bununla birlikte dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 37,8310'dan kapattı.

Yurtiçinde gelecek hafta salı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, perşembe işsizlik oranı, cuma ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi takip edilecek.