Borsa haftaya yükselişle başladı: Piyasalar üzerindeki baskı sürüyor!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:22

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:22

Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 122,35 puan ve yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile tekstil deri oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

EKREM İMAMOĞLU CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Yurtiçinde ise dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonlar sonucunda Borsa İstanbul'da büyük bir çöküş yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da dahil olmak üzere 90 kişi, 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından 17 Mart haftasında Borsa İstanbul'da 4 kez devre kesici uygulandı.

SPK'DEN YENİ KARARLAR

SPK tarafından dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

EMİR/İŞLEM ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025'e kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü. Ayrıca emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltme kararı aldı.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler üzerine Merkez Bankası 10 milyar doların üzerinde satış yaparak müdahalede bulundu. Borsa İstanbul, haftanın son işlem günü olan 21 Mart Cuma günü yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Endeks, iki kez devre kesici uygulandıktan sonra 9.000 puanın altına gerileyerek 9.044,64 seviyesinde kapanış yaptı.

SON 17 YILIN EN KÖTÜ KAPANIŞI

BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 16,5'lik düşüşle Ekim 2008'den bu yana en kötü kapanışını yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu dönemde ani faiz artırımı kararları alarak gecelik borç verme faiz oranını yükseltti. Bankaların fonlama maliyetinin artması beklentisiyle bankacılık hisseleri sert şekilde düştü. Bankacılık endeksi haftalık yüzde 26'lık bir kayıp yaşarken, bu kayıp, 2000 krizinden bu yana bankacılık sektöründe görülen en büyük değer kaybı olarak kaydedildi. Gösterge tahvil faizi ise yüzde 41,23 seviyesine yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puanın üzerine çıktı.

FAİZ ORANI YÜKSELTİLDİ

Merkez Bankası, 21 Mart Perşembe günü yaptığı ara toplantısında gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutuldu. Ayrıca, Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul yönetimi piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla BIST 50 endeksinde yer alan paylar için haftanın son işlem gününden itibaren açığa satış işlemlerine "yukarı adım kuralı" uygulamaya başladığını açıkladı. Bu düzenleme ile açığa satış işlemleri sadece son işlem fiyatının üzerinde yapılabilecek.