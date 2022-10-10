El - Erian: 'Fed iki büyük hata yaptı'
Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Mohamed El-Erian çekirdek enflasyonun hala yükseldiğini söyledi.
Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Mohamed El-Erian Pazar günü CBS'nin “Face The Nation”a yaptığı açıklamada, manşet enflasyonun “muhtemelen yaklaşık yüzde 8’e düşeceğini” tahmin ettiğini söyledi. El-Erian, çekirdek enflasyon “hala yükseliyor” diye ekledi.
"Çekirdek enflasyon, enflasyonun itici güçlerini ve ne kadar geniş olduklarını ölçer" diye konuşan El-Erian, çekirdek enflasyondaki artışın “Hâlâ bir enflasyon sorunumuz var” anlamına geldiğini söyledi.
"GEÇ KALMANIN FED'E BİR MALİYETİ OLACAK"
"Yumuşak inişten bahseden Fed Başkanı Powell şimdi acıdan bahsediyor. Bu problem. Geç kalmanın Fed'e bir maliyeti olacak. Fed sadece enflasyonun üstesinden gelmemeli, kredibilitesini de yeniden tesis etmeli" diye konuşan El-Erian, "Ben zarar verici bir resesyon olasılığının çok yüksek bir risk olduğundan korkuyorum" dedi.
El-Erian, çekirdek enflasyonun hâlâ yükselişte olsa bile, sonunda düşeceğini söyledi ve söyle devam etti: "Soru şu ki, ekonomide bir yavaşlamayla mı yoksa büyük bir durgunlukla mı düşüyor?"
Petrol üreticisi grup OPEC+ çarşamba günü 2020'den bu yana en büyük arz kesintisini açıkladı ve El-Erian, enflasyonun tekrar yükselmesine neden olma riski taşıdığı için bu kararın "ABD'ye zarar verdiğini" söyledi. Ancak, grup azalan talep karşısında petrol fiyatlarını korumak istediği için kesintinin sürpriz olmadığını söyledi. El- Erian, "Yaptıkları şey bu ancak ABD ekonomisi için kesinlikle iyi bir haber değil” dedi.
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