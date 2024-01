Esnaf isyan etti: Sıfır telefon satışı durdu!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 19:16

Güncelleme: 31.01.2024 - 19:16

Zamlar peş peşe geldi, telefon satışları adeta durdu. Elazığ'da cep telefonu satışı yapan küçük esnaf, cep telefonu satışlarında taksit imkanı olmamasından şikayet etti.

Fiyatların yüksek olması ve taksit yapılmaması nedeniyle vatandaşların ikinci el telefona yöneltiğini belirten Erkut Korkmaz, şunları söyledi:

"SIFIR CİHAZ SATIŞI YOK DENECE KADAR AZ"

"Şu an sıfır telefon satışı yok. Genellikle 2. el telefon satılıyor. 2. el telefon sıfır cihazın yüzde 50 aşağısında satıldığı için tercih ediliyor sıfırlar çok yüksek olduğu için. Sürekli fiyat değişiyor. Günlük kuyumcular gibi dolar kuruna göre fiyat veriyoruz. Bizim Tahtakale'ye bağlı olduğumuz bir uygulama var buraya göre çalışıyoruz. Sürekli günlük kurumuz değişiyor. Değiştiği için her müşteriye sorduğu zaman buradan bakıp o günkü dolar kuru neyse ona göre çarpıp, ona göre fiyat veriyoruz. Dolar kurunun sürekli oynaması bizde problem. İkincisi aksesuar da aynı. Sattığımız şarj aleti, kılıfı, kulaklığı ne olursa olsun elektronik her şey dolarla geldiği için, dolara bağlı olduğu için dolardan dolayı problem yaşıyoruz. Niye, müşteriye fiyat veriyoruz. Doları çarpıyoruz, 500 lira tutuyor. Müşteriye veriyoruz 15 dakika sonra dolar bir anda çıkıyor ki düşme olmuyor. Bu sefer bizim kar marjımız gitmiş oluyor. Yenisini aldığımız zaman sattığımız fiyata, yenisi alıp yenisini alıp vitrine koyuyoruz.

"BÜYÜK FİRMALARA TAKSİTLİ SATIŞ HAKKI VAR AMA BİZE YOK"

Bize kredi kartı desteği yok. Cep telefoncular olarak yaklaşık 10 senedir bizim pos cihazlarımızda kredi kartı satışımız yok, destek yok ama büyük firmalarda kredi kartı ve taksitlendirme işi var. Veya büyük mağazalarda senetle, elden taksitle satışlar var ama bizde yok. Bizim genellikle peşin oluyor. Fiyatlar da yüksek olduğu için kimse o kadar büyük meblağ ödeyip alamıyor. Genellikle taksitli alıyor. Onun için daha büyük firmalar taksitli satışları olduğu için daha çok satış yapıyorlar. Taksitli satışları var. 12 ay taksit var, 6 ay taksiti var, faizsiz kampanyaları var. İnternet de aynı şekil. Biz ona 10 senedir çözüm getiremedik. Bizim pos cihazlarımızda taksit seçeneği yok, kaldırıldı ama büyük firmalar nasıl bir anlaşma yapıyorlarsa onlarda faizsiz taksitlendirme seçeneği var. Öyle gün oluyor ki benim peşin sattığım fiyata büyük firmalar taksitli kampanyalar yapıyor. Onun için biz başa çıkamıyoruz.

"YURT DIŞI TELEFONLARI SORAN ÇOK OLUYOR"

Yurt dışından gelen kaçak telefonların fiyatları güncel fiyatlara yarı yarıya düşük olduğu için aşırı derecede soran var. Pasaj içindeyiz. Günde 4-5 kişi 'kaçak telefon var mı' diye soruyor. Bizde garantili sattığımız için, faturalı telefon satamıyoruz. İkinci el satıyoruz. Şu an bizim vitrinimizde en fazla 6 tane 7 tane en çok gidecek telefonların sıfırları var. Onun için geniş çaplı satışlara giremiyoruz."

"VERGİSİNİ ÖDÜYORUM BEN NİYE TASİT YAPAMIYORUM?"

Esnaf Sait Nergisoğulları ise şunları söyledi:

"Bizim temelde en çok sıkıntımız pos cihazı. Taksit yapamıyoruz. Şurada AVM'ler var. Gidin orada sorun bir telefonun fiyatı atıyorum 7 bin lira ama oradan 14 bin liraya alıyor 36 taksitle. Ben pos cihazı almışım, hiç bir taksit yapamıyorum. Ben bunun vergisini ödüyor muyum, ödüyorum. Bu pos cihazının vergisi, komisyonu da benden kesiyor. Niye ben taksit yapamıyorum. Bunlar hep sorun. Burada şu anda AVM'lerin hepsi tefeci bana göre. Bugün bir GSM mağazasına gidin, ordan telefon alıyorsunuz. Niye benim taksit imkanım yok? Vergisini veriyorum. Neden ben bu şansımı kullanamıyorum? Aldığım bütün ürünler dolar üzeri geliyor. Bütün her şey dolar. Dolardan dolayı ben şu parçayı aldığım zaman toptancı bana diyor ki 30 dolar. Bugün 30 dolar Türk parası ile 900 lira ediyor. Peki ben yabancının 30 dolarını, eurosunu vatandaşa nasıl yansıtmamı istiyorsunuz. Hepimiz mağduruz. Sıfır cihaz satamıyorum çünkü taksit yaamıyorum. 2. ele daha çok talep var. Vatandaşın alım gücü yok. 15 bin lira maaş alan biri 10 bin lira telefona nasıl versin? Neyle geçinsin? O yüzden taksitle alıyor vatandaş."

"ZAM DAHA KONUŞULURKEN ÜRÜNLERE ZAM GELİYOR"

Hasan Aslan ise şunları söyledi:

"Daha asgari ücrete zam gelmeden konuşması geçtikten sonra aksesuarlara ve cihazlara zam geliyor. Nedeni ise zam haberi yayılır yayılmaz toptancılar zam yapıyor. O nedenle biz de ek fiyat koymak zorunda kalıyoruz. Vatandaşın alım gücü düşüyor. Biz taksitle telefon satmıyoruz. İşlerimizi etkiliyor. Vatandaşta para olmadığı için telefonları taksitle almak zorunda kalıyorlar. Biz de taksit yapamadığımız için müşteriler alım yapamıyor. Bu da işimize yansıyor. Görüşüyoruz odalarla. ama sonuca varamadık. Kaçak telefon soranlar oluyor. Bizde kesinlikle kaçak olan bir şey bulunmuyor. Maddi durumları kötü olduğu için genelde 2. el telefon istiyor vatandaşlar. Sıfır telefon isteyenler de oluyor. Sektör yılbaşından sonra durmuş durumda. Milletin maddi sıkıntısı olduğu için. Piyasa durgun. Gelen zamlar dolar üzeri olduğu için her şeye yansıyor. Doların yükselişiyle birlikte aksesuarlar da pahalıya mal oluyor."