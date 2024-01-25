Ekonomistlerden faiz yorumu: 'İzin bu kadar mıydı?'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:42

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Hazirandan bu yana art arda 7 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda da beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Böylelikle Merkez Bankası 8 ayda 36,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Bankanın karar metninde, "Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesi yer aldı ve böylelikle banka 'bekle-gör' dönemine geçti.

Ekonomistlerin Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorumları şöyle oldu:

İris Cibre: "TCMB resmen "bu kadar izin aldık" demiş

Ocak, Şubat enflasyonu, bekletilerde bozulma, döviz talep artışı, mevduat faizlerindeki düşüş görmezden gelinmiş

Durum ne?

Yüksek kredi faizi

Gevşek mevduat faizi

Yüksek kur

Zaten enf üzerinde belirgin riskler varken, "oluşursa" diyerek, benden bu kadar diyen MB

YAZIK..."

TCMB resmen "bu kadar izin aldık" demiş



Ocak, Şubat enflasyonu, bekletilerde bozulma, döviz talep artışı, mevduat faizlerindeki düşüş görmezden gelinmiş



Durum ne?

Yüksek kredi faizi

Gevşek mevduat faizi

Yüksek kur



Zaten enf üzerinde belirgin riskler varken, "oluşursa" diyerek,… — İris Cibre ?? (@iriscibre) January 25, 2024

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: "TCMB politika faizini yüzde 45’e çıkardı.

Burada duracağım diyor.

Enflasyon düşürülemezse tekrar faiz artırabileceğini ima ediyor.

Faizi indirmekten hiç söz etmiyor.

Büyüme ve istihdam konularına hiç girmeyen tam bir “neoliberal” duruş sergiliyor."

TCMB politika faizini %45’e çıkardı.

Burada duracağım diyor.

Enflasyon düşürülemezse tekrar faiz artırabileceğini ima ediyor.

Faizi indirmekten hiç söz etmiyor.

Büyüme ve istihdam konularına hiç girmeyen tam bir “neoliberal” duruş sergiliyor. pic.twitter.com/vVby5gT487 — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) January 25, 2024

Murat Kubilay : "Politika faizi zirve noktasına ulaştı. Bileşik getiriyle yüzde 57'ye kadar çıkıyor. Swaplarda da aynı düzeye çekilir ve piyasa likiditesi az daha sıkıştırılırsa yapılabileceğin azamisi yapılmış olur. Bunlar iyi haberler. Kötü haberlerse bu düzeyi en az 6 ay tavizsiz götürülmesinin gerekmesi. Hatta sınırlı gevşetmelerle asgari 24 ay diyelim.

Faiz oranlarının reel ekonomiye olan asıl etkisini seçimlerden sonraki 6 aydan itibaren göreceğiz. İşte o zaman uçuruma ramak kala faiz artırmanın işin kolayı olduğunu, o faizle uzun süre yaşama gerçeğiyle yüzleşmeninse asıl mesele olduğunu hep beraber göreceğiz. Artık herkesin bildiği üzere, sadece faiz oranlarıyla ekonomiler düzelmiyor ama burada hata yapıldığında büyük sarsıntılar yaşanıyor. Hikayenin geri kalanını birlikte izleyeceğiz.

Ama birçoğumuz az çok ne olacağını şimdiden biliyoruz. Özellikle döviz kuru ve faiz oranı arasında sıkışıp ekonomi iyice yavaşlayıp batık kredilerle işsizlik ana gündem olunca; işte o zaman şu andaki ekonomi yönetiminin yetki ve hünerini göreceğiz. Seçimler henüz ufukta görünmezken ve kutuplaşmanın sınırına vardığımızda ekonomiye dair yazılacak çok şey olacak."

Politika faizi zirve noktasına ulaştı. Bileşik getiriyle %57'ye kadar çıkıyor. Swaplarda da aynı düzeye çekilir ve piyasa likiditesi az daha sıkıştırılırsa yapılabileceğin azamisi yapılmış olur. Bunlar iyi haberler.



Kötü haberlerse bu düzeyi en az 6 ay tavizsiz götürülmesinin… https://t.co/wkYnz9iYAn — Dr. M. Murat Kubilay (@mmkubilay) January 25, 2024

Tunç Şatıroğlu: "Geçmiş olsun. Enflasyon lobisi kazandı"