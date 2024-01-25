Ekonomistlerden faiz yorumu: 'İzin bu kadar mıydı?'
Hazirandan bu yana art arda 7 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda da beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Faiz kararını yorumlayan ekonomistlerden İris Cibre, "TCMB resmen 'bu kadar izin aldık' demiş dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Hazirandan bu yana art arda 7 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda da beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Böylelikle Merkez Bankası 8 ayda 36,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.
Bankanın karar metninde, "Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesi yer aldı ve böylelikle banka 'bekle-gör' dönemine geçti.
Ekonomistlerin Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorumları şöyle oldu:
İris Cibre: "TCMB resmen "bu kadar izin aldık" demiş
Ocak, Şubat enflasyonu, bekletilerde bozulma, döviz talep artışı, mevduat faizlerindeki düşüş görmezden gelinmiş
Durum ne?
Yüksek kredi faizi
Gevşek mevduat faizi
Yüksek kur
Zaten enf üzerinde belirgin riskler varken, "oluşursa" diyerek, benden bu kadar diyen MB
YAZIK..."
TCMB resmen "bu kadar izin aldık" demiş— İris Cibre ?? (@iriscibre) January 25, 2024
Ocak, Şubat enflasyonu, bekletilerde bozulma, döviz talep artışı, mevduat faizlerindeki düşüş görmezden gelinmiş
Durum ne?
Yüksek kredi faizi
Gevşek mevduat faizi
Yüksek kur
Zaten enf üzerinde belirgin riskler varken, "oluşursa" diyerek,…
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: "TCMB politika faizini yüzde 45’e çıkardı.
Burada duracağım diyor.
Enflasyon düşürülemezse tekrar faiz artırabileceğini ima ediyor.
Faizi indirmekten hiç söz etmiyor.
Büyüme ve istihdam konularına hiç girmeyen tam bir “neoliberal” duruş sergiliyor."
TCMB politika faizini %45’e çıkardı.— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) January 25, 2024
Burada duracağım diyor.
Enflasyon düşürülemezse tekrar faiz artırabileceğini ima ediyor.
Faizi indirmekten hiç söz etmiyor.
Büyüme ve istihdam konularına hiç girmeyen tam bir “neoliberal” duruş sergiliyor. pic.twitter.com/vVby5gT487
Murat Kubilay : "Politika faizi zirve noktasına ulaştı. Bileşik getiriyle yüzde 57'ye kadar çıkıyor. Swaplarda da aynı düzeye çekilir ve piyasa likiditesi az daha sıkıştırılırsa yapılabileceğin azamisi yapılmış olur. Bunlar iyi haberler. Kötü haberlerse bu düzeyi en az 6 ay tavizsiz götürülmesinin gerekmesi. Hatta sınırlı gevşetmelerle asgari 24 ay diyelim.
Faiz oranlarının reel ekonomiye olan asıl etkisini seçimlerden sonraki 6 aydan itibaren göreceğiz. İşte o zaman uçuruma ramak kala faiz artırmanın işin kolayı olduğunu, o faizle uzun süre yaşama gerçeğiyle yüzleşmeninse asıl mesele olduğunu hep beraber göreceğiz. Artık herkesin bildiği üzere, sadece faiz oranlarıyla ekonomiler düzelmiyor ama burada hata yapıldığında büyük sarsıntılar yaşanıyor. Hikayenin geri kalanını birlikte izleyeceğiz.
Ama birçoğumuz az çok ne olacağını şimdiden biliyoruz. Özellikle döviz kuru ve faiz oranı arasında sıkışıp ekonomi iyice yavaşlayıp batık kredilerle işsizlik ana gündem olunca; işte o zaman şu andaki ekonomi yönetiminin yetki ve hünerini göreceğiz. Seçimler henüz ufukta görünmezken ve kutuplaşmanın sınırına vardığımızda ekonomiye dair yazılacak çok şey olacak."
Politika faizi zirve noktasına ulaştı. Bileşik getiriyle %57'ye kadar çıkıyor. Swaplarda da aynı düzeye çekilir ve piyasa likiditesi az daha sıkıştırılırsa yapılabileceğin azamisi yapılmış olur. Bunlar iyi haberler.— Dr. M. Murat Kubilay (@mmkubilay) January 25, 2024
Kötü haberlerse bu düzeyi en az 6 ay tavizsiz götürülmesinin… https://t.co/wkYnz9iYAn
Tunç Şatıroğlu: "Geçmiş olsun. Enflasyon lobisi kazandı"
Enflasyon lobisi kazandı— Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) January 25, 2024
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