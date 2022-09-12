Elbistan’da 'siyah altın' hasadı başladı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekimi yapılan ve önemli bir geçim kaynağı olan çerezlik siyah ay çekirdeğinin hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’ndeki tarlalarda işçiler tarafından kesimi yapılan siyah ay çekirdeği, birkaç gün kuruduktan sonra biçerdöver yardımıyla tanelerine ayrılıyor. Kurutma aşamasından sonra elenen ay çekirdeği, satışa hazır hale geliyor.

'ÇİN'DEN İTHAL EDİLDİ'

Mahalle çiftçilerinden ziraat mühendisi Ramazan Ceran, Çin’den ithal edilen siyah ay çekirdeğinin Elbistan Ovası’na uyum sağladığını söyledi.

Uzun yıllar ekimi yapılan yerli ay çekirdeğinin yerini siyah ay çekirdeğine bıraktığını belirten Ceran, “Daha önceden Çin’den ithal edilen bir üründü. 5 yıldır da rahatlıkla burada ekimini yapıyoruz. Kesimi yapıldıktan 3-5 gün kuruduktan sonra biçerdöverle hasadı tamamlayıp pazarlamaya hazır olacağız” dedi.

Ay çekirdeği yetiştiriciliğinin meşakkatli olduğuna değinen Ceran, “Biz bu çekirdeği ‘siyah altın’ olarak değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



