Erzurum'da "Geleneksel Hasat Bayramı" yapıldı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:59

Alvar Mahallesi'nde düzenlenen "Geleneksel Hasat Bayramı" programda Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı mehteran takımı gösteri yaptı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Pasin Ovası'nın muhteşem bir coğrafya olduğunu söyledi. Ovada küçük dokunuşlarla müthiş ürünler üretildiğini anlatan Memiş, "Erzurum, Türkiye'deki hububatın neredeyse yüzde 2,1'ini üretiyor. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Batıda belki çok daha verimli araziler var, belki çok daha yüksek kalitede ürünler alınabiliyor ama zamanlama açısından biz ağustosun sonunda bu hasada başlıyoruz. Yüksek rakımda yaşadığımız için toprak kalitemiz çok iyi. Toprağımız henüz iyi, tarımdan dolayı sorun yaşamıyoruz. Ürünlerimizin de hem aroması hem de kalitesinin çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Hem Daphan ve Pasin Ovası'nda hem de bütün hububatla ilgili üretim yaptığımız yerlerde" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise gelişmiş ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden birinin tarım olduğunu belirtti. Tarımın öneminin küreselleşen ekonomik sistemi, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının etkisiyle giderek arttığını aktaran Sekmen, şunları dile getirdi:

"Tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri tarımın genel ekonomi içerisinde oluşturduğu katma değer ile ölçülmektedir. Bu katma değer tarımsal faaliyetler sonucu oluşan hasıla, tarımsal çıktı, dış ticaret, istihdam ve diğer sektörlere girdi sağlamaktır. Birtakım yerlerde verim çok olabiliyor ama bizim gibi bir kış şehrinde tarım çok zor şartlarda yapılıyor. Bir tarım şehri olan Erzurum'da 4 milyon 200 bin dekar işlenen tarım arazisi bulunmaktadır. Bunun 3 milyon 700 bin dekarlık alanında tarla bitkileri yetişmektedir."