1 milyon 750 bin elma ağacında hasat başladı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Karaman'da 1950'li yıllarda başlayan elmacılık, modern tekniklerle yapılıyor. Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde 6 bin dekar alanda elma bahçesi, uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bahar aylarında don olaylarına karşı onlarca pervanenin bulunduğu bahçenin üzerine serilen fileyle elma ağaçları doludan ve aşırı sıcaklardan korunuyor.

Hasat döneminin başladığı bahçede elma toplama mesaisi ise kasım ayının sonuna kadar devam edecek.

Yaklaşık 850 futbol sahasının büyüklüğüne eşit bahçede üretim yapılıyor. 1 milyon 750 bin elma ağacı bulunuyor.