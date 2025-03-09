Elden kira ödeyenler dikkat! 20 milyon TL'ye kadar cezası var!
Son dönemde artan kira fiyatları sebebiyle bazı ev sahipleri vergiden kaçmak için kira ücretlerinin bir kısmını elden bir kısmını banka aracılığıyla almaya başladı. Bazısı ise hiç kontrat yapmayarak evini boş gösteriyor. Ancak maliye ekipleri bu konuda denetimlerini artırdı. Kayıt dışı ekonomiyi besleyenlere 20 milyon liraya kadar ceza kesiliyor.
Maliye ekipleri elden kira ödemeye yönelik denetimlerini artırdı. Elden kira verilmesi durumunda 20 milyon liraya kadar ceza kesiliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, gelen şikâyetler dışında saha araştırması da yapan ekipler, evini boş gösteren, kontrat yapmaktan kaçan ya da eksik kira ödemesini bankaya alan ev sahiplerini ceza kesmeye hazırlanıyor.
Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Kiracı, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi hâlinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.
ÜTS SINIR 20 MİLYON TL!
Öte yandan bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.
Etiketler: #kira #ev kirası
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