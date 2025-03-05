İstanbul'da kiraladıkları araçla uyuşturucu satışı yaptılar!

Beylikdüzü'nde kiraladıkları araca özel bölmeler yaparak uyuşturucu sattıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı. Araçta yapılan aramada; paketli ve satışa hazır hale getirilmiş 11 kilo 820 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 52 bin lira ve 300 dolar ele geçirildi.

İstanbul'da kiraladıkları araçla uyuşturucu satışı yaptılar!
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin saha çalışması sonucu şüpheliler M.İ.G. (47) ve N.A.'nın (41) kiraladıkları araçları, uyuşturucu madde taşımak ve satmak için "zula" aracı olarak kullandıkları tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, M.İ.G. ve N.A. ile birlikte hareket ettikleri O.B. (37) ve B.T. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilerin kapısına özel bölme yaparak uyuşturucu madde sakladıkları araçta yapılan aramada; paketli ve satışa hazır hale getirilmiş 11 kilo 820 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 52 bin lira ve 300 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #araç #beylikdüzü #Operasyon #uyuşturucu

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