Babuşçu'dan 'elektriğe gizli zam' iddiası! '200 TL'lik fatura 500 TL civarına çıkacak'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 16:07

Güncelleme: 26.10.2024 - 16:25

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini değiştirmesini değerlendiren Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, elektriğe 'gizli zam' yapıldığını yapıldığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunda Babuşcu, 'Yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak' ifadelerini kullandı.

Babuşçu, şunları söyledi:

''ELEKTRİĞE GİZLİ ZAM...

Elektriğe "büyük" zam göründü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün önemli bir karar aldı.

"Son Kaynak Tedarik Tarifesi" limitleri yenilendi.

Yeni Tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor.

EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi.

Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak.

Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin % 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek...''