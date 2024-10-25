Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 614 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları
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Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:04

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 361 milyon 11 bin 648 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 614 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 357 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 863 lira 63 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

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