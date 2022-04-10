Elektriğe yeni zam bekleniyor

10 Nisan 2022 Pazar, 00:00

Yılbaşı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere elektrikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında yaptığı konuyla ilgili açıklamasında "Yurttaşımıza gelen elektrik faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından yurttaşlarına en uygun tarifeli elektrik hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir" diyerek Avrupa'daki diğer ülkelerden örnekler vermişti.

Elektrik zamları ile ilgili konuşan encazip.com kurucusu Çağada Kırım, “Yılsonuna kadar birkaç defa daha zam bekliyoruz” dedi.

TEMMUZ AYINDA YİNE ZAM

Daha çok zam geleceğini dile getiren Kırım, “Şu an zam yapılacaktı fakat Temmuz ayına ertelendi. Bu zam neredeyse şart. Fakat elektrik fiyatları tüketici tarafından çok fazla karşılanıyor. Bu konuda yüksek tepki olunca ihtiyaç olan zam evlere değil de sanayi kuruluşlarına yansıtılıyor. Sanayi kuruluşlarına fonlanmış oluyor. Bu sefer de sanayi elektrik fiyatlarında artış oluyor, dolayısıyla tüketici yine olumsuz etkileniyor” dedi.

“TÜKETİCİ BU KONUDA BİLİNÇLENDİRİLMELİ”

Kırım sözlerinin devamında , “Evlerde elektrik artmadığı zamanlarda sanayide artan elektrik fiyatları tüketiciyi yine zora sokuyor. Tüketicinin aldığı ürünlerin fiyatı yükseliyor. Tüketicinin aldıkları ürünün pahalı olmasının sebebi elektrik pahalılığından kaynaklı oluyor. Örneğin tüketici ramazan pidesini 9 liraya alıyor. Bunun nedeni üreticinin elektrik giderleri. Tüketici bu konuda bilinçlendirilmeli” diye ekledi.

“YENİ ZAM KAÇINILMAZ”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya: “Yeni zam kaçınılmaz. Nisan ayında sanayi tarifesine zam yapıldı. Diğer abone gruplarına zam yapılmadı. Bu politik tercihler devam ettiği sürece bu durum böyle sürecek. Serbestleşme devam ettiği müddetçe, ithal kaynaklı üretim olduğu sürece bizim zamlardan kaçmamız mümkün değil. Yapılması gereken ülke ekonomisi açısından dağıtım bölgelerini kamusal alana geçirmek” dedi.

“KDV’DEN İNDİRİM İLE BU DURUMA ÇÖZÜM OLMAZ”

Sözlerinin devamında Sakarya, KDV’den indirim ile bu duruma çözüm olmaz. Bunlar geçici kısa vadeli çözümler. Bu çözümler yurttaşı rahatlatmaz” diye konuştu.

YURTAŞ MUTSUZ

Bunun yanında Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2022’de yapılan dev zamları bile içermeyen “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması”, enerji faturalarının yurttaş için tam bir kâbus olduğunu ortaya koydu. 10-22 Aralık 2021 arasında yapılan araştırmaya göre, son bir yıldaki elektrik faturalarını “yüksek” bulanların oranı yüzde 76,7, “normal” bulanların oranı yüzde 17,2 ve “düşük” bulanların oranı yüzde 6,1 olarak hesaplandı.



