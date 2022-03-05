Elektrik faturası bu kez rayları vurdu

05 Mart 2022 Cumartesi, 09:31

Elektriğe birbiri ardına gelen zamlar faturaları katlayarak artırdı. Yüklü faturalar yurttaşı isyan ettirirken yerel yönetimler de büyük mali yük ile karşı karşıya kaldı. Ankara metrosunu çalıştırmak için kullanılan elektriğin Ocak 2022 faturası, son 36 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'ın aktardığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) verilerine göre, 2019 yılında metro için toplam 78 milyon 714 bin TL fatura kesilirken Ankaray’ın 2019 yılı elektrik faturalarının toplam bedeli 14 milyon 156 bin TL oldu. 2020 yılında ise Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisiyle metro ve Ankaray’ın elektrik maliyetlerinde kısmi gerileme yaşandı. Buna göre, metro 2020 yılında 74 milyon 575 bin TL, Ankaray 13 milyon TL’lik elektrik kullandı. 2021 yılında vagonları yürütmek için kullanılan elektriğin bedeli rekor düzeye ulaştı. Ankara Metrosu’na 2021 yılında toplam 82 milyon 356 bin TL, Ankaray’a ise toplam 13 milyon 245 bin TL elektrik faturası kesildi.

2022’DE FATURA REKORU

Ocak ayında kullanılan elektriğin bedeli 9 milyon 519 bin TL olarak hesaplanırken bu tutarın, son 36 ayda kesilen en yüksek elektrik faturası olduğu bildirildi. Ankaray’ın 2022 Ocak elektrik faturası ise 1 milyon 391 bin TL’ye ulaştı.