Un krizi kapıda: Fiyatlar daha da yükselecek
Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) değirmenlere verdiği buğday miktarını düşürdüğünü ve bu nedenle serbest piyasadan yüksek fiyatlarla un almak zorunda kalacaklarını söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası buğday fiyatları bushel başına 11.34 dolarla 14 yılın zirvesine çıktı. Bölgedeki savaş, ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları Karadeniz bölgesinde arzda sıkıntılara yol açıyor. Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 25'ten fazlasını gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki savaş ve bazı limanların kapatılması gibi etkenler ulaşım ve lojistiği durma noktasına getirdi.
Buğday fiyatlarının artmasının ardından TMO, 435 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesinde rekor fiyatlarla karşılaşınca sadece 285 bin ton alım yaptı.
''DAHA DA ARTACAĞINI GÖSTERMEKTE''
Konuya ilişkin konuşan Keçeli, "Buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıktı. TMO fiili işlenen buğdayların yüzde 30’nu değirmenlere veriyor. Yüzde 70’i serbest piyasadan temin edilecek. Daha önceden bu oran yüzde 60’tı. TMO fiili işlenen buğdayın yüzde 60’nı değirmencilere veriyordu. Şimdi bu oran yüzde 30’a inmiş bulunmakta. Bu da serbest piyasalarda fiyatların yükselmesi demektir. Serbest piyasada uygulanan fiyata göre, 50 kilo un 420 liraya çıkmış bulunmaktadır. Bu, daha da artacağını göstermektir. En son yapılan buğday ihalesinde ton başına 5 bin 500 liranın üzerinde fiyat belirlenmişti. Bu daha da artacağını göstermekte. ‘Serbest piyasada buğdayın kilosu 6-7 TL’ye çıkabilir’ dedi.
Keçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Savaş biterse bu sıkıntılar nispeten çözülebilir. Mayıs ayına, yeni mahsulle beraber buğday hasadı başlayacağı için buğday bollaşabilir. Mart ve nisan ayları sıkıntılı geçecek. Fiyatların artacağı aylar olacak. Gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı birtakım köylümüz gübresiz buğday ekti. Verimsiz bir netice çıkabilir ama yağışların artmasıyla beraber buğday verimi artabilir”
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