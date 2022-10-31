Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Tasarruf nasıl sağlanır?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Enerji maliyetleri arttı, haliyle kış aylarının yaklaşmasıyla elektrik faturaları yükselmeye başladı. Yurttaşla fatura tasarrufu yapmalarını sağlayacak yöntemler arıyor. Özellikle elektrik faturalarını düşürmek için tasarruf yöntemleri arıyorsanız birkaç ufak püf nokta bulunuyor.

Farkında olmadan günlük kullandığımız eşyaların faturalara yansımaları oldukça yüklü olabiliyor. Enerji uzmanları evde kullandığınız eşyaların kullanımının değiştirilmesinin elektrik faturasını düşürebileceğini belirtiyor.

İşte tasarruf önerileri...



SAATLERE DİKKAT

Ülkemizdeki elektrik faturalandırmasında iki tarife bulunuyor. Bunların isimleri faturalarda tek zamanlı ve çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yeni yapılan düzenleme ile birlikte artık ev kullanımında 3 farklı zaman dilimine ayrılıyor ve her bir zaman dilimi için farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor.

İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor ve elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu saat 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.

ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIMI

Elektrik faturalarınızda tasarruf yapmak ve faturanızı düşürmenin yollarını arıyorsanız gün içerisinde kullanacağınız elektriğin büyük bir bölümünü gece dönemine kaydırmanız oldukça faydalı oluyor. Daha ucuz tarifeden ücretlendirildiğiniz için aynı miktar kullanıma daha az fatura ödüyorsunuz. Özellikle çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini çalıştıracağınız zaman bu saat dilimlerini tercih ederseniz ay sonunda faturanızda farkını görebiliyorsunuz.

BUZDOLABI AYARINI DEĞİŞTİRİN

Mutfak malzemelerini doğru bir şekilde kullanmadığımızda da gereksiz yere elektrik harcıyoruz. Evimizdeki sürekli olarak çalışması gereken cihazların başında buzdolabı geliyor. Buzdolabını doğru ayarda çalıştırdığımızda gereksiz elektrik harcaması yapmamış oluyoruz. Normal dolabın çalışma sıcaklığının 4 ya da 5 derece olarak ayarlanması gerekiyor. Derin dondurucunun sıcaklığını da eksi 18 derece tutuyoruz. Bu seviyelerden daha soğuk yapmanın genellikle elektrik tüketimini artırmaktan başka bir katkısı olmuyor.

FİŞLERİ PRİZDE UNUTMAYIN

Genellikle birçok elektrikli aletin fişlerini prizde takılı tutuyoruz. Bir sonraki kullanımda hemen hazır olsun istiyoruz. Ancak cihazımız prizden az da olsa sürekli olarak elektrik çekmeye devam ediyor. Bu nedenle kullanmadığınız elektrikli eşyaların fişlerini prizden çıkarmak en mantıklı çözüm oluyor. Eğer her defasında fişe takıp çıkarmak zor geliyorsa ya da unutuyorsanız prizlerinizi tasarruflu olanlarla değiştirebiliyorsunuz.