Perakendecilerin elektrik faturası tepkisi: 'Bazı mağazaların elektrik maliyeti ikinci kiraya dönüştü'
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, elektrik maliyetlerinin bazı alışveriş merkezlerindeki (AVM) mağazalar için ikinci kira giderine dönüştüğünü söyledi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, elektrik maliyetlerinin bazı alışveriş merkezlerindeki (AVM) mağazalar için ikinci kira giderine dönüştüğünü söyledi.
Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) firmaların enerji fiyatları dolayısıyla artan maliyet yüküyle ilgili çözüm önerisi ilettiklerini bildirdi.
Mevcut ulusal tarifeye göre, aylık tüketimi 900 kilovatsaatin altında olan cadde mağazalarına elektriğin birim fiyatının KDV dahil 3.33 liradan faturalandırıldığını aktaran Öncel, yıllık tüketimi 1 milyon kilovatsaatin üzerinde olan işyerlerine ise elektriğin daha yüksek fiyattan satıldığını ifade etti.
Öncel, bazı AVM’lerde tüm elektrik harcamasının ortak sayaçtan geçtiğini ve kümülatif faturalandırma yapıldığı için yıllık tüketimin 1 milyon kilovatsaati geçtiğini belirterek, şunları söyledi:
'NEREDEYSE İKİ KAT PAHALIYA KULLANIYOR'
“Dolayısıyla bu AVM’lerdeki mağazalar en yüksek tarifeden elektrik faturası ödemek zorunda kalıyor.
Veriler üzerinden konuşmak gerekirse ortak sayaç kullanılan AVM’lerdeki mağazalarda 1 kilovatsaatlik elektriğin maliyeti 5.50, hatta bazı durumlarda 6 liranın üzerine çıkıyor. Yani mağazalar elektriği ulusal tarifeye göre neredeyse iki kat pahalıya kullanıyor. Hakkaniyetle bağdaşmayan uygulama nedeniyle mağazalarımız için elektrik maliyeti ikinci bir kiraya dönüşmüş bulunuyor.”
‘MALİYETLERİMİZ DAHA FAZLA ARTACAK’
Öncel, ulusal tarifeye zam yapılmasa bile fiyatı borsada belirlendiği için AVM’lerde tüketilen elektriğin birim maliyetinin her ay yükseldiğini ifade etti.
“Oysa biz maliyetlerimizi olabildiğince düşürmeye çalışıyoruz. Mevcut uygulama devam ettiği sürece maliyetlerimiz daha fazla artacak” diyen Öncel, şöyle devam etti:
“Bu nedenle biz, AVM mağazalarında enerji fiyatının ortak sayaç üzerinden faturalandırılması yerine bireysel abonelik koşullarında ve ulusal tarifeye dönüştürülerek fiyatlandırılmasını öneriyoruz. EPDK’ye yazılı olarak ilettiğimiz önerilere en kısa zamanda olumlu yanıt alacağımıza inanıyoruz.”
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