Elektrik faturasında 1 Temmuz endişesi

06 Haziran 2022 Pazartesi, 16:40

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son aldığı kararla Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin kapsamını mesken abone grubu hariç yıllık 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketimine düşürdü.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre, böylelikle aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu da ilk aşamada 1 Temmuz’dan itibaren bu grupta kalan tüketicilerin elektrik fiyatlarının yüzde 86’ya kadar zamlanması anlamına gelecek.

"MALİYETLER ARTTIKÇA KOBİ'LERİN ÜRETİMİ DÜŞÜYOR"

1 Temmuz’dan itibaren hayata geçecek olan yeni tarifeyi değerlendiren Kobider Genel Başkanı Nurettin Özgenç, maliyetler arttıkça KOBİ'lerin üretiminin düştüğünü ve bu yüzden fason üretime dönmeye başladıklarını söyledi.

Nurettin Özgenç, “Elektrik fiyatlarının yüksek olması olumsuz bir durumudur. Maliyetleri artırıyor üretimi düşürüyor. Enerjinin daha ucuz olacağını düşünürken daha pahalıya alıyoruz ve bu durum rekabet etmemizi zorlaştırıyor. Her yıl yüzde 100’e yakın zamlar bizi yoruyor. KOBİ'lerin birinci maliyeti kira ve enerjidir” dedi.

"8 MİLYAR DOLARLIK BORÇ YÜKÜ VAR"

Yüksek enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden dolayı sektörün zor durumda kaldığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu da “Konaklama sektörü dışında kalan ticarethaneler artan maliyetleri fiyatlara yansıtabiliyor. Konaklama sektörünün böyle bir şansı yok. Zaten otelcilerin mevcut enflasyon oranıyla ve maliyet artışlarını tam anlamıyla satış fiyatlarına yansıtamadıkları için 8 milyar dolarlık borç yükü var. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kararla zaten yoğun bakımda olan konaklama sektörünü ölümü sürüklemekten başka bir şey olmaz” dedi.

Karcılıoğlu, “Butik bir otelden örnek vermek gerekirse aralık ayında 36 bin TL olan elektrik faturası ocak ayından bu yana gelen zamlarla 180-185 bin TL'ye çıktı. Yüzde 86 zam gelmesi durumunda fatura 250-300 bin TL’ye çıkacak” açıklamalarında bulundu.