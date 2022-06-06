Hazine, 5.25 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 5 milyar 245 milyon 500 bin lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ihalede, 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10.45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 24.82, bileşik faiz 26.36 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 2 milyar 666 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 540 milyon lira, net satış 1 milyar 495.5 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 824 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine piyasaya 5 milyar 245 milyon 500 bin lira borçlandı.
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