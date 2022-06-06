Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (6 Haziran 2022)

06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:17

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 800 megavatsaatle saat 22.00’de, en düşük tüketim ise 27 bin 172 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 781 bin 149 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 860 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 672 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 384 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.