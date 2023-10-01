Elektrik fiyatında 'siyaset' gölgesi

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Daimi Komisyonu Başkanı Bülent Damar, tarifelerin uzun zamandır maliyetlerle ilişkilendirilmekten uzaklaştığını, siyasi duruma göre kararlar alındığını söyledi. Damar ayrıca, yerel seçimler öncesi tepki çekeceği için mesken abonelerinin tarifelerinde artış beklemediğini belirtti.