Elektrik fiyatında 'siyaset' gölgesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni elektrik tarifesini dünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Ticarethane ve sanayi abonelerine yüzde 20 zam gelirken mesken aboneleri için tarife değiştirilmedi. Ancak sanayi ve ticarethanelere gelen zam maliyetlerinin ürün ve hizmet fiyatlarına yansıtılması ile yurttaşa da dolaylı olarak yansıyacak.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00
Elektrik fiyatında 'siyaset' gölgesi
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Daimi Komisyonu Başkanı Bülent Damar, tarifelerin uzun zamandır maliyetlerle ilişkilendirilmekten uzaklaştığını, siyasi duruma göre kararlar alındığını söyledi. Damar ayrıca, yerel seçimler öncesi tepki çekeceği için mesken abonelerinin tarifelerinde artış beklemediğini belirtti. 


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