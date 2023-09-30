Elektrikli satışları model model açıklandı: Tesla en yakın rakibini 10'la çarptı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 13:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 13:00

Tesla, on yılı aşkın bir süredir ABD'deki elektrikli araç pazarının lideri konumunda.

Tesla olmasaydı, ABD elektrikli araç pazarı aynı olmazdı. Yıllarca Tesla pazarın yüzde 80'inden fazlasına sahip oldu.

Son birkaç yılda, daha fazla model piyasaya çıktıkça bazı pazar paylarını diğer otomobil üreticilerine kaptırdı, ancak Tesla hâlâ açık ara önde.

S&P Global Mobility ABD'de bu yıl şimdiye kadar yapılan elektrikli araç satışlarını açıkladı.

2023 ilk 6 ayda ABD genelinde yapılan satışlarda ilk 10 sırasıyla şöyle oldu: 1. Tesla, 2. Chevrolet, 3. Ford, 4. Hyundai, 5. Rivian, 6. BMW, 7. Mercedes-Benz, 8. Volkswagen, 9. Kia, 10. Audi

Tesla'nın listenin zirvesinde olmasından ziyade aradaki büyük fark dikkat çekiyor.

Satış rakamlarına göre Tesla'nın en yakın rakibi Chevrolet'den neredeyse 9 kat fazla satış yaptığı ortaya çıktı.

ABD ELEKTRİKLİ ARAÇLARI SATIŞ RAKAMLARI

1. Tesla: 325 bin 291

2. Chevrolet: 34 bin 943

3. Ford: 26 bin 849

4. Hyundai: 20 bin 535

5. Rivian: 17 bin 969

6. BMW: 17 bin 512

7. Mercedes-Benz: 16 bin 287

8. Volkswagen: 16 bin 32

9. Kia: 13 bin 327

10. Audi: 9 bin 711

11. Nissan: 8 bin 444

12. Volvo: 7 bin 361

13. Polestar: 5 bin 354

14. Toyota: 5 bin 131

15. Porsche: 3 bin 394

ABD'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ MODELLER

1. Tesla Model Y

2. Tesla Model 3

3. Chevrolet Bolt

4. Volkswagen ID4

5. Ford Mustang

6. Tesla Model X

7. Hyundai Ioniq 5

8. Ford F150 Lightning

9. Rivian R1S

10. BMW I4

11. Kia EV6

12. Tesla Model S

13. BMW IX

14. Kia Niro

15. Audi Q4 eTron