EPDK'dan elektrik için yeni karar! Deprem bölgesinde avans ödemeleri ne zaman ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), afet bölgesi ilan edilen şehirlerde avans ödemelerini erteledi ve bu süre içerisinde piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:35
EPDK'dan elektrik için yeni karar! Deprem bölgesinde avans ödemeleri ne zaman ?
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Söz konusu karar, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.


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