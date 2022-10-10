Elektrik fiyatları belirlendi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:12

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 0,35 azalışla 1 milyar 717 milyon 11 bin 110 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 07.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 749 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 792 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 222 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.