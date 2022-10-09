Elektrik fiyatları belli oldu
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 16,6 artışla 1 milyar 723 milyon 180 bin 120 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00, 16.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 04.00-06.00 saatlerinde 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 921 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 2 lira 29 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 222 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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