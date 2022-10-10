Elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 701 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 340 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 137 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 629 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 701 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 340 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile doğal gaz ve yüzde 17,2 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 938 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 140 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırdı
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması
- Soyer açıkladı, İmamoğlu tebrik etti