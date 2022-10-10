Elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:23

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 137 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 629 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 701 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 713 bin 340 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile doğal gaz ve yüzde 17,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 938 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 140 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.