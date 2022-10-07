Elektrik fiyatları ne kadar oldu (7 Ekim 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1357 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 4,68 artışla 1 milyar 648 milyon 950 bin 700 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ile 22.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 04.00'te 1357 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 773 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 838 lira 57 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 643 lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması
- Öldü deyip morga koydular, ceset torbasını yırtıp çıktı!